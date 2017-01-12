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Reina'daki saldırıda gözaltı sayısı 35'e yükseldi

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Reina'daki saldırıda gözaltı sayısı 35'e yükseldi
İstanbul'da yılbaşı gecesi Reina'da düzenlenen ve 39 kişinin hayatını kaybettiği katliama ilişkin gözaltı sayısı yükseldi. Gözaltı sayısı 35'e çıktı.

Ortaköy'deki ünlü eğlence mekanı Reina'da 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısıyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma çok yönlü devam ediyor. 

Olaydan sonra kaçan teröristin yakalanması için çalışmalarını sürdüren İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, saldırıyla ilişkili oldukları iddiasıyla gözaltına aldığı şüpheli sayısı 35'e yükseldi.

Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesindeki yerleşkesinde tutulan zanlıların, ifadelerinin alınmasına devam edildiği öğrenildi. 

39 kişinin yaşamını yitirdiği Reina saldırısını, Özbek asıllı Abdulkadir Masharipov adındaki teröristin yaptığı öğrenilmişti. Terörist her yerde aranıyor. 

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