Reina'dan yeni görüntüler ortaya çıktı

Yılbaşı gecesi İstanbul Ortaköy’deki eğlence mekânı Reina’da 39 kişiyi katlettikten sonra kayıplara karışan katliamcının saldırı anının yeni görüntüleri ortaya çıktı. Teröristin çıkmadan hemen önce bir kişi tarafından tekmelendiği görülüyor.

Katliamcının Reina'daki görüntülerine Hürriyet ulaştı. Görüntülerde saldırgan, kurbanların arasına saklanmaya çalışırken yerde yatan biri tarafından tekmeleniyor.

Hürriyet'ten İsmail Saymaz'ın haberine göre IŞİD'li teröristin saat 01.20’deki saldırısıyla birlikte Reina’da eğlenenler panik halinde kaçışmaya başlıyor.Kaçan bazı kişilerin yere düşenlerin üzerinden geçtiği, bazılarının da vurulan arkadaşlarını sürükleyerek olay yerinden uzaklaştırmaya çalıştığı görülüyor.

Yılbaşı gecesi eğlence mekânındaki dehşet yaklaşık 5 dakika sürüyor. Korku dolu anlar yaşayan bazı kişiler bulundukları yerde masa ve koltuklarına altına saklanmaya çalışıyor.

Bazı kişilerin de birbirlerine sarıldığı, birbirlerini korumaya çalıştığı görülüyor.

Eğlence mekânında 39 kişiyi katleden terörist, saat 01.26’da üzerindeki montunu ve beresini çıkarıyor.

Ardından da kazağını çıkartan katliamcının üzerinde sadece gömlek ve pantolonu kalıyor. Yerdekilerin yanından geçiyor, bir müddet sonra dönüyor.

Elinde geçici körlüğe ve işitme kaybına yol açan ‘flashbang’ türü patlayıcı tutan saldırgan saat 01.27’de yerde saklanmaya çalışan bir grubun yanına yaklaşıyor. Bu sırada grubun içindeki bir erkek, kendisine yaklaşan ve üzerine eğilen teröriste birkaç tekme atıyor.

Saldırgan tekmeyi yiyince geriye doğru savruluyor ve elindeki ‘flashbang’ patlıyor. Terörist, patlamanın etkisiyle yerde 10-15 saniye hareketsiz kalıyor. Elinden yaralanan terörist, kendisine gelir gelmez ise birçok kişiyi katlettiği kulüpten çıkıyor.