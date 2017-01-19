Reina'nın görüntüsü Rakka'dan geldi

Reina’da 39 kişiyi katleden ve Esenyurt’ta yakalanan IŞİD’li terörist Abdulgadir Masharipov, iddiaya göre sorgusunda “Saldırıyı yapacağımız kesinleşince Rakka’dan bağlantı kurduğum emir, Reina’nın içinden görüntü gönderdi” dedi.

Esenyurt'ta önceki gece bir evde yakalanan Özbekistanlı Abdulgadir Masharipov’un İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ndeki sorgusu sürüyor. Masharipov, sorgusunda saldırıda Reina’nın nasıl seçildiğini şu ifadelerle anlattı:

SAHİLDE KEŞİF YAPTIM

“Yılbaşı akşamı Taksim’deki yoğun güvenlik önlemi olması nedeniyle sahilde yaptığım keşfin ardından Reina’da karar kılındı. Reina’nın kapısındaki güvenlik önleminin az olduğunu görmüştüm. Burası uygunda ama içerisiyle ilgili bir bilgim yoktu. Bu durumu bana talimat veren kişiye aktardım. Saldırıyı yapacağımız kesinleşince Rakka’dan bağlantı kurduğum emir, Reina’nın içinden görüntü gönderdi. Bu görüntüyü tekrar tekrar izledim. İçerinin planını iyice ezberledikten sonra Zeytinburnu’na giderek silahı aldım, geri döndüm ve saldırıya başladım.”

Polis, görüntünün içeriği ve kaynağıyla ilgili araştırmanın sürdüğünü bildirirken, Reina’nın internet sitesi ve sosyal medyada paylaşılan görüntülerden derlenerek hazırlanmış olabileceğini bildirdi. Reina saldırısıyla ilgili yapılan operasyonda gözaltına alınan ve Masharipov’un da arasında bulunduğu 50 kişinin sorgusu devam ediyor. Masharipov’un yanında olduğu ileri sürülen 4 yaşındaki oğlu, operasyon sırasında IŞİD’li teröristin yanında bulunamamıştı. Çocuğu arama çalışmaları sürüyor.

ÜNİVERSİTE MEZUNU

Polis, Masharipov’un geçmişine yönelik de araştırmasına devam ediyor. Masharipov’un Özbekistan’da Fergana Üniversitesi’nde fizik bölümünü bitirdiği, yan dal olarak bilgisayar okuduğu, bilgisayar konusunda uzmanlaştığı bilgisine ulaşıldı. Masharipov’un okulu bitirdikten sonra El Kaide saflarına katıldığı ancak daha sonra El Kaide ile fikir ayrılığına düşünce IŞİD’a katıldığı tespit edildi.