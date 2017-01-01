Reina'nın sahibi konuştu!

Hürriyet muhabiri Toygun Atilla, “Kendisine ulaştığımda ağlamaktan güçlükle konuşabiliyordu” şeklinde ifade ederek Reina’nın sahibi Mehmet Koçarslan’ın söylediklerini aktardı.

Hürriyet muhabiri Toygun Atilla, “Kendisine ulaştığımda ağlamaktan güçlükle konuşabiliyordu” şeklinde ifade ederek Reina'nın sahibi Mehmet Koçarslan'ın söylediklerini aktardı: “İçeri giren şerefsizler Kalaşnikoflarla taramışlar. Amerikan istihbaratı bunun bilgisini vermişti. 1 hafta 10 gün süreyle buralarda deniz dahil güvenlik önlemleri alındı. Sonra ne oldu? Göz göre göre bu saldırı meydana geldi.”