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Reina'ya saldıran teröristin kaldığı ev!

Reina'ya saldıran teröristin kaldığı ev! 1
Polisin evde yaklaşık 6 saat süren çalışmalarının ardından basın mensupları evi görüntüledi.
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Yeni Çağ Gazetesi
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