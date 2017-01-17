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Reina'ya saldıran teröristin kaldığı ev!
Polisin evde yaklaşık 6 saat süren çalışmalarının ardından basın mensupları evi görüntüledi.
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