Reina'ya silahlı baskın

İstanbul Ortaköy’de Reina isimli gece kulübünde silahlı saldırı gerçekleşti. Olay yerinde ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

Ortaköy'de ünlü bir gece kulübünde silahlı saldırı gerçekleşti. Saldırıda ölü ve yaralıların olduğu öğrenilirken, olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, yılbaşı eğlencesinin yaşandığı sırada silahlı saldırı gerçekleşti. Uzun namlulu silahla gece kulübüne gelen bir saldırgan ateş açmaya başladı.

Saldırıyı Noel Baba kıyafetli 2 kişi yaptı iddiası

Olayda yaralananların olduğu öğrenilirken, silahlı saldırganın da olayın ardından gece kulübünün tuvaletine saklandığı iddia edildi.

Görgü tanıkları, saldırıyı Noel Baba kıyafetli iki kişinin düzenlediği iddia etti.

Gece kulübüne sevk edilen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye taşırken, polis de bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı. Gece kulübünde gerginlik sürüyor.

Reina'nın sahibi: ABD istihbaratı bunun bilgisini vermişti

Hürriyet muhabiri Toygun Atilla'nın ulaştığı Reina’nın sahibi Mehmet Koçarslan’ın "İçeri giren şerefsizler Kalaşnikoflarla taramışlar. Amerikan istihbaratı bunun bilgisini vermişti. 1 hafta 10 gün süreyle buralarda deniz dahil güvenlik önlemleri alındı. Sonra ne oldu? Göz göre göre bu saldırı meydana geldi.” ifadelerini kullandığı belirtildi.