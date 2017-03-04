'Reis' çakıldı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hayatını konu alan Reis filmi, dünyaca ünlü sinema sitesi IMBb'de 10 üzerinden 1,6 puan aldı.

Yönetmenlik Hüdaverdi Yavuz'un oturduğu ve Recep Tayyip Erdoğan'ın hayatını konu alan Reis isimli film, internetin popüler sinema sitesi IMDb'de 10 üzerinden 1,6 puan alabildi. Film için şimdiye kadar 25 bin 235 sinemasever oy kullandı.

Dün vizyona giren film için, yönetmen Hüdaverdi Yavuz, ekibin parasının ödenmediğini ve son haline onay vermediği filmi izlemeyeceğini söylemişti.