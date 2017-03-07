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'Reis' filminde büyük hayal kırıklığı

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'Reis' filminde büyük hayal kırıklığı
8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği kapsamında ev kadınlarını ücretsiz olarak Reis filmine götürmek isteyen Erzurum Yakutiye İlçe Belediyesi büyük bir şok yaşadı. Biletler ücretsiz olmasına rağmen salon kaldı.

Erzurum Merkez Yakutiye İlçe Belediye Başkanı Ali Korkut Ali Korkut, çocukları Kız Meslek Lisesinde okuyan 40 kadını vizyona giren “REİS” filmini izlemek için sinemaya götürdü.

Yakutiye Belediye Başkanı Ali Korkut, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri çerçevesinde sinema salonuna girişte kadınlara fincan hediye etti. Kadınların tek tek gününü kutlayan Korkut, hanımlarla birlikte film tanıtım afişi önünde resim çektirdiler. Daha sonra Başkan Korkut, hanımlarla birlikte film izledi.

Film bedava gösterilmesine rağmen salonun dolmaması ise dikkat çekerken, sosyal medyada gündem olan tartışmalara bir yenisi daha eklendi.

IMDB PUANI 1.6

Yönetmen koltuğunda Hüdaverdi Yavuz’un oturduğu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hayatını konu alan ‘Reis' filmi, popüler internet veri tabanı IMDB’de (Internet Movies Databes-İnternet Film Veritabanı) on üzerinden yalnızca 1.6 puan alabildi.

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