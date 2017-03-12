"Reis'in Gençliği", Hollanda'yı portakal bıçaklayıp içerek protesto etti

Kendilerine "Reis'in gençliği" adını veren grup, Hollanda ile yaşanan diplomatik krizi ilginç bir yöntemle protesto etti. Ellerine aldıkları portakalları önce bıçaklayan gençler, sonra içtiler.

AKP Gençlik Kolları üyeleri, İzmit’te Antikkapı Restoran’da yapılacak toplantı öncesi Hollanda’yı protesto etti. 'Faşist Hollanda' ve 'Faşist Rutte' pankartı açan grup, portakal sıkıp suyunu içti.

AKP İl Gençlik Kolları Başkanı Emre Kahraman, Hollanda’nın pişman olacağını öne sürerek, "Toprakları kadar insanlık seviyeleri de deniz seviyesinin altına inmiş alçak, tahammülsüz, hiç uzatmadan söyleyelim faşist bir ülke olan Hollanda, Sayın Bakanımızın seçmenlerimizle buluşmasını engellemiştir. Bu gayri ahlaki tutumlarını protesto eden Türklere de ahlaksızca müdahale etmişlerdir. Avuç içi kadar ve gözümüzde portakal kabuğu kadar kıymeti olmayan Hollanda sonrasında çok pişman olacağı bir adımı atmaktan çekinmemiştir. Pişman olacaklar. Köklerinde faşizan duygu ve tavırlardan bir türlü arınamamaktadırlar" dedi.

Hollanda'nın orada bulunan Türkleri sömürdüğü görüşünü savunan Emre Kahraman, "Ey Hollanda! Hollanda’da ve diğer Avrupa devletlerinde yaşayan Türkler, Ak Parti iktidarıyla birlikte artık sahipsiz olmadıklarını anlamıştır. Bakanımızı engellemeniz, vatandaşlarımızın birlik duygusunu engellemek bir kenara, bütün yurttaşlarımızın kenetlenmesini sağlamıştır ve sağlamaya devam edecektir. Avrupa bizim kim olduğumuzu bize unutturmuş ama kendisi belli ki unutmamış. Biliyoruz ki ayağa kalktığımızda dünya ayağa kalkacak" dedi.