Rejim/sistem değişirken

Muhtemelen 3 ay içinde rejim/sistem değişecek. Değişiklikten sonra, yazanlar kendilerine nasıl sınır belirlerler bilemiyorum. Muktedir, muktedirin dayangacı kolay kolay tenkit edilemeyecek.

12 Eylül'ün hemen sonrası aklıma geldi. Yine bu köşede bahsetmiştim. Sadık Albayrak (R.T. Erdoğan'ın eski dostu ve dünürü, Berat Albayrak'ın babası.) Millî Gazete'deki köşesinde, birden siyasî tenkidini kesmiş, -tam hatırlayamıyorum- mektep hatıralarından mı, börtü böcekten mi ne bahsetmeye başlamıştı. Sadık Abi ne yapsın; şartlar öyleydi. ("Abi" sözü eskiden kalma... Enderun Kitapevi günlerinden bilirim, çok farklı düşünsek de, kendisini hakikaten severim.)

"Yandaş" tabir edilenlerin kalemlerinin ölçüsü yok... "İktidar bizim." diyorlar istemediklerine vurdukça vuruyorlar. (Birileri işaret vermeden vuramazlar ya...) İlla hapse attıracaklar. MHP'de muhalefet başlatmış bir hanıma, hiç akıl kârı değil, o kadar mesnetsiz saldırıyor ki, "Darbecilerin asıl generali o! Kaçmasın! Tutun!" demeye getiriyorlar, kalemlerini sivrilttikçe sivriltiyorlar. Sadece o değil; bir "büyük" gazetede yazan, bir gazeteciyi de -ki o gazeteci, daha talebeyken, beni, Hergün'de yazmaya başlatmıştı- ismini sık sık vererek, "Neden dışarıda? Neden hapsetmiyorsunuz?" diye feveran ediyorlar. Hiç olacak iş değil... Devletin her türlü imkânı var. Suçu olanın suçunu bulup çıkarır. Sizin suçlamanıza ihtiyaç duymaz. ("Teorik olarak öyle!" dediğinizi duyar gibiyim!)

Diyeceğim o ki... Türkiye, çoktan bölünmüş. Rejim/sistem değiştikten sonra, bir taraf diğer tarafı alabildiğine ezecek. Şimdi tarihe not düşmek için ne yazılabilirse kâr.

Bugün genç araştırıcı İkbal Vurucu'nun, rejim değişikliği öncesi bir değerlendirmesini vermek istiyordum. İkbal Vurucu, Anadolu'da bir üniversitede... Halkın ne düşündüğünü biliyor. Türkiye'nin nereye götürülmek istendiğinin farkında... İkbal'in, Türk milliyetçiliği ve Türkiye'nin meselelerine dair, 17 kitapta da imzası var:

"Çokluktan Birliğe: Türk Kimliğinin Yeni Boyutları", "Nominalist Aydınların Soykütüğü1: Terörizm Üzerine Bir Analiz" (2 cilt), "Kamu Ruhu: Post-modern Kimliksizliğe Karşı Duruş", "Doğu Raporu: Bölgede Türk Kimliği ve Türklük Algısı", "Faili Meçhuller Dosyası", "Sona Doğru Kürt Açılımı: Demokratikleşme mi? Yıkım Projesi mi?", "Ukdeler: Ülkücü Türk Milliyetçiliği Üzerine Toplu Yazılar", Türkiye'de Milliyetçilik ve Kimlik Tartışmaları,", "Türk Milliyetçiliği: Yeni Yaklaşımlar Yeni Tartışmalar" (2 cilt.), "Arafta Bir Kimlik: Türklük - Tarih, Kimlik, Yurttaşlık", "Türkiye'nin İntiharı: Demokratik Özerklik, Müzakereler, Anadilinde Eğitim", "Yeni Nesil Ülkücüler: Farklı Gözlerden Değerlendirmeler, Eleştiriler", "PKK Terörü Neden Bitmez? Kan ve Kalem İlişkisi Üzerine Araştırmalar", "Doğudan Batıya Devlet, Toplumlar, Farklılıklar", "Tarih Kültür Toplum: Ayça Günkut Vurucu Armağanı", "Yeni Nesil Ülkücüler: 'Kürt Sorunu' ve MHP Üzerine".

Bu kitaplara bakınca MHP üzerine söz söyleyecek düşünen isimlerden birinin de İkbal Vurucu olduğunu hemen fark ediyorsunuz.

İkbal Vurucu'nun şu andaki tartışmalı MHP yönetiminin rejim/sistem değişikliğine destek vermesini değerlendiren mektubunu yarından sonra vermeye başlayacağım.