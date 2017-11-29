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Rekabet Kurumu'ndan iki bankaya ceza geldi

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Rekabet Kurumu'ndan iki bankaya ceza geldi
Rekabet Kurumu, kurumsal krediler alanında faaliyet gösteren 13 banka hakkında yürüttüğü soruşturmayı tamamladı.

Rekabet Kurumu, kurumsal krediler alanında faaliyet gösteren 13 banka hakkında yürüttüğü soruşturma sonucunda ING Bank ve The Royal Bank of Scotland Plc. Merkezi Edinburgh İstanbul Merkez Şubesi'ne ceza verdi.

Soruşturmada ING Bank'a 21 milyon 112 bin TL, The Royal Bank of Scotland'a ise 66.429 TL ceza kesildi.

Soruşturmaya konu diğer bankalar şöyleydi:

Mitsubishi UFJ Turkey AŞ,

Citibank A.Ş., 

Deutsche Bank A.Ş.,

HSBC Bank A.Ş.,

JPMorgan Chase Bank N.A. Merkezi Columbus Ohio İstanbul Türkiye Şubesi,

MerriII Lynch Yatırım Bank A.Ş., 

Société Générale (S.A.) Paris Merkezi Fransa İstanbul Türkiye Merkez Şubesi,

Standard Chartered Yatırım Bankası Türk A.Ş.,

Sumitomo Mitsui Banking Corporation,

Türk Ekonomi Bankası A.Ş.,

UBS AG.

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