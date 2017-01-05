Rekor kan bağışı

Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, "148 yıllık Kızılay tarihinin en yüksek kan bağışını aldık. Bir günde 13 bin 241 ünite kan bağışı yapıldı." dedi.

Kızılayın kan stoklarının azaldığının açıklanmasının ardından yapılan çağrılara vatandaşlar duyarsız kalmadı ve on binlerce kişi kan vermek için kan merkezlerine koştu.

Türk Kızılayı Genel Başkanı Kınık, yaptığı açıklamada, her kış dönemi ve ramazan ayında kan stokunun azaldığını, 20 bin ünitenin altına düştüğü zaman da "kırmızı alarm" seviyesine geçtiklerini söyledi.

"BİR GÜNDE 13 BİN 241 ÜNİTE"

İki gün önce kan bağışı çağrısı yaptığında, Kızılayın stoklarında 17 bin ünite kan bulunduğunu hatırlatan Kınık, "Bağışçılarımız çok hızlı tepki gösterdi. Dün 148 yıllık Kızılay tarihinin en yüksek kan bağışını alarak bir rekor kırdık. Bir günde 13 bin 241 ünite kan aldık." dedi.