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Rektörden Oğan ve Özdağ'a hakaret!

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Rektörden Oğan ve Özdağ'a hakaret!
Konya Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, sosyal medya hesabından MHP Genel Başkan adayları Özdağ ve Oğan'a hakaret etti.

Twitter hesabından bir takipçisinin yönelttiği soruyu yanıtlayan Konya Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, MHP Genel Başkan adayları Dr. Sinan Oğan ve Prof. Dr. Ümit Özdağ'a hakarette bulundu.

Rektör Şahin, takipçisinin “Birçok üniversiteye gitti Sayın Burhan Kuzu. Biz de davet etsek. Başkanlık sistemi için konuşulsa, soru-cevap şeklinde???” sözleriyle yazdığı tweete, “Sayın Vekilimizi arayıp davet edeyim inşallah” şeklinde cevap verdi.

Bunun üzerine bir başka takipçisi rektöre, “Hocam, Sayın Özdağ’ı ya da Sinan Oğan’ı da arayıp davet etmeye ne dersiniz? Sonuçta siz bir siyasi parti mensubu değilsiniz” sorusunu yöneltti.

Bu soruya “Bir ara onları da dinleriz, milletin menfaatine bir şey söyleyeceklerinde...” şeklinde cevap veren Rektör Mustafa Şahin'e sosyal medyadan tepki yağdı.

OĞAN VE ÖZDAĞ'DAN CEVAP GELDİ

MHP Genel Başkan adayı Sinan Oğan, rektöre verdiği cevapta şöyle dedi:

“Rektörlerin iradesini başkanlıkta iktidara teslim edeceğini uygulamalı anlatan Selçuk Rektörü@sahinmu’e teşekkür ederim! Bir akademisyenin arkasını bilime değil de, iktidara dayadığında haddini nasıl aşacağını Selçuk Üniversitesi Rektörü@sahinmu kanıtlamış oldu.”

MHP Genel Başkan adayı ve Gaziantep Milletvekili Prof. Dr. Ümit Özdağ ise, rektöre verdiği cevapta şu ifadeleri kullandı:

Sayın Rektör, devletin rektörü gibi davran. Veya çıkar cübbeni, gel siyasete öyle konuşalım. Bu kafa üniversite değil, anaokulu yönetemez.”

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