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Rektöre FETÖ gözaltısı

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Rektöre FETÖ gözaltısı
Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Çelik'in de bulunduğu 8 kişi FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

FETÖ/PDY yönelik soruşturma kapsamında Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sait Çelik'in de bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Uşak Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün darbe girişimi sonrası sürdürülen soruşturmaya ilişkin Uşak Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından kent merkezinde çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda aralarında Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sait Çelik'in de yer aldığı 8 kişi gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında bir kişinin arandığı öğrenildi.

Uşak Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, emniyete götürüldü.

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