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Renault'a soruşturma

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Renault'a soruşturma
Paris Cumhuriyet savcılığı hava kirliliği normlarında hile şüphesi ile Renault dizel araçlar hakkında soruşturma başlattı.

Le Parisien gazetesinin haberine göre "insan ve hayvan hayatını tehlikeye atacak şekilde hava kirliliği kontrolleri konusunda hile yapmak" suçlaması ile başlatılan soruşturma Paris adliyesine ait 3 savcı tarafından yürütülecek.

Yaklaşık 600 bin aracı içerdiği düşünülen soruşturma, Temmuz 2016 tarihinden beri, Renault marka araçların üzerinde devam etmekte olan kontroller sonunda başlatıldı, 

Soruşturmanın, bu kontroller sonucu Renault'nun bazı modellerinin Avrupa'da geçerli olan "hava kirliliği" normlarının 300 kat üstüne çıktığı ve özellikle Renault Captur modelinin fabrika verilerinin üzerinde hava kirliliğine yol açtığının ortaya çıkması üzerine başlatıldığı belirtildi.

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Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
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