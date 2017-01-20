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Renia saldırganı pişman değilmiş

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Renia saldırganı pişman değilmiş
Reina katliamcısı Abdulgadir Masharipov’un Emniyet'teki sorgusunda yaptığı saldırıdan pişmanlık duymadığını belirtirken, “Bir daha olsa yine yaparım” dediği öğrenildi.

Türkiye genelinde 30'un üzerinde hücre evi ve IŞİD’in teröristleri aktarma istasyonu olarak kullandığı evlere operasyon yapıldı.  Bu operasyonlarda gözaltına alınan çoğu yabancı uyruklu 200 şüpheli arasında aşırı dinci örgüt IŞİD ile bağlantılı kritik isimlerin de bulunduğu öğrenildi.

Hürriyet’ten Çetin Aydın’ın haberine göre; Masharipov'un, saldırı talimatını IŞİD’in Rakka'daki komuta merkeziyle haberleştiği “telegram” üzerinden aldığı belirlenirken, ele geçirilen 197 bin dolarında da terör örgütünün hücre evlerinden ele geçirilen toplam para olduğu kaydedildi. Polis, Masharipov'dan 4.5 yaşındaki oğlunu alan ile katliamda kullandığı Kalaşnikof'u veren  IŞİD’liyi belirledi.Masharipov ifadesinde, “Silivri'deyken ‘çocuk ayak bağı olur, alıyoruz. İstanbul'dan çıkacağın zaman teslim edeceğiz' diyerek oğlunu aldığını söyledi.

“PİŞMAN DEĞİLİM”

Masharipov'un sorgusunda yaptığından pişmanlık duymadığını belirtirken, “Bir daha olsa yine yaparım” dediği öne sürüldü.

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