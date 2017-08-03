Resmen onaylandı

İran dini lideri Ali Hamaney, Tahran’da düzenlenen bir törende Mayıs ayındaki seçimleri kazanan Hasan Ruhani’nin ikinci cumhurbaşkanlık dönemini resmen onayladı. Ruhani'nin, İran Meclisi’ndeki yemin töreni ise 5 Ağustos’da yapılacak.

İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, üst düzey siyasi ve askeri yetkililer ile yabancı ülkelerin Tahran’daki büyükelçilerinin katıldıkları Tahran'daki törende yaptığı konuşmada yetkilileri uluslararası kararlarda dikkatli olmaya davet etti.

İran medyasına göre Hamaney, törenin ülkede yeni bir yönetim dönemi başlaması ve İran’da demokrasi simgesi olması dolayısıyla iki açıdan büyük önem taşıdığını söyledi.

Ayetullah Hamaney konuşmasının bir başka bölümünde de yetkililerin uluslararası kararlarda dikkatli olmaları gerektiğini “zira düşmanların İran İslam Cumhuriyeti nizamını yok etmek için tüm gücünü kullandığını” ifade etti.

Konuşma sırasında İran’a uygulanan yaptırımlara da değinen Hamaney, yaptırımların ülkenin daha güçlü olmasına katkıda bulunduğunu vurgularken “Yaptırımlar elbette ki sorun yarattı ama kendi yeteneklerimizi görmemize yardımcı oldu” ifadelerini kullandı.

İngilizce yayın yapan Press TV törene ilişkin haberinde Hasan Ruhani’nin Mayıs seçiminde oyların yüzde 57’sini kazandığını anımsattı.

Haberde “İran’ın seçim yasası, seçilmiş cumhurbaşkanı, Parlamento (Meclis) önünde yemin etmeden önce (dini) Lider’in resmi onayını almasını gerektirir” bilgisine yer verildi.

KABİNENİN YARISI DEĞİŞTİ

Bu arada, Fars haber ajansına göre, Cumhurbaşkanı Özel Kalem Müdürü Muhammed Nihavendiyan yeni kabinede yüzde 50 değişiklik yapıldığını açıklarken Cumhurbaşkanı Ruhani’nin yaptığı tercihlerinin halk tarafından destek göreceği inacını da dile getirdi.