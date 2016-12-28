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Reuters: Esad bırakacak

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Reuters: Esad bırakacak
Reuters'dan çarpıcı bir iddia geldi. Reuters'a konuşan kaynaklar, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın bir sonraki seçimde görevi başka bir Suriye Alevisine devretmesi için Türkiye, Rusya ve İran arasındaki görüşmelerin sürdüğünü iddia etti.

Reuters'a konuşan kaynakların iddiasına göre; Türkiye, Rusya ve İran arasında varılması planlanan anlaşmanın taslağı, Esad'ın birkaç yıl daha devlet başkanı olarak kalabileceğine işaret ediyor. Anlaşma taslağına göre Esad, bir sonraki başkanlık seçimlerinde ise daha ılımlı bir Alevi adaya görevini devredecek. Ancak habere göre, İran henüz bu konuda ikna edilemedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugün Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın görüşmelerdeki pozisyonunun sorulması üzerine, "Esad'lı siyasi bir dönüşüm olmayacağını biliyoruz. Esad'ı muhalefetin de kabul etmeyeceğini biliyoruz" demişti.

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