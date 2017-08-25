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Reuters: Türk Telekom'un sahibi değişebilir

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Reuters: Türk Telekom'un sahibi değişebilir
Türk Telekom'un yüzde 55'ine sahip olan Oger Telekom'un hisselerini Saudi Telekom'un alabileceği iddia edildi

Reuters'ın kaynaklara dayandırarak verdiği habere göre, Türk Telekom'dan dolayı 4.75 milyar dolar borcu bulunan ve bir süredir bu borcunu ödeyemeyen Oger Telekom'un hisseleri Saudi Telecom'a geçebilir.

Kaynaklar, bu hisse değişiminin gerçekleşmemesi halinde ise Oger'in hissesinin Türk hükümeti tarafından satın alınabileceğini söyledi.

Oger, 290 milyon dolarlık borç ödemesini Eylül ve Mart aylarında gerçekleştirememişti.

Konu hakkında doğrudan bilgi sahibi üst düzey bir kaynak, "Şu anda 'bu hisseleri ben alayım' diye açık oynayan bir tek STC var. STC'nin dışında bazı Körfez ülkeleri de var; ancak bu bir lisans, sadece para verenin alacağı bir iş değil" dedi.

Aynı kaynak STC ile müzakerelerin sonuçsuz kalması durumunda devletin bir kamu oyuncusu ile hisseleri satın alabileceğini belirterek, "(STC'nin) almaması durumunda Eylül-Ekim'de devlet burada bir kamu gücü ile alıcı olarak aktif rol alabilir" diye konuştu.

Konu hakkında bilgi sahibi diğer bir kaynak ise, "Türk Telekom son derece stratejik ve önemli bir şirket. Elbette kaderine terk edilmeyecek. Kamu gerektiğinde devreye girerek sorumluluk alacaktır ve bu seçenek halen değerlendiriliyor" dedi.

Türk Telekom'da yüzde 55 pay Oger Telecom'un sahip olduğu Otaş'a ait. Eğer satış gerçekleşirse büyük hissedar artık Saudi Telekom olacak.

Hazine ise Türk Telekom’da altın hisse dahil yüzde 25 paya sahip.

Hazine, Ağustos’un ilk haftasında Otaş’a gönderdiği mektupla kredi sorununun çözümü için 60 gün süre tanımıştı.

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