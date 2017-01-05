Reuters'ten 'Bozkurtlu' asker

Dünyaca ünlü İngiliz haber ajansı Reuters'in Suriye'deki Fırat Kalkanı Harekatı ile ilgili bir haber duyururken bozkurt işareti yapan bir Türkaskerin resmini kullanması sosyal medyada gündem oldu.

Reuters Haber Ajansı, Suriye'de IŞİD'e yönelik operasyonla ilgili haber yaparken eliyle 'bozkurt' yapan bir Türk askerinin fotoğrafını kullandı. Sosyal medyada gündem haline gelen fotoğraf bir çok kullanıcı tarafından da paylaşıldı.