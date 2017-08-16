Reyting oyununda ikinci perde

Flas TV'de fenomen olan Melek Subaşı'nın bana yap dediklerini yaptım diyerek kanala açtığı davayı kazanmasının ardından bir reyting skandalı daha ortaya çıktı.

Son olarak Flash TV’deki bir programa para karşılığı katıldığını ve kendisinden istenenleri yaptığını söyleyen bir kadın gündeme geldi. RTÜK’e gelen son şikayetler ise konuyu çok daha farklı bir noktaya taşıdı. Programları izleyen dikkatleri gözler, birbirinden farklı formatlardaki üç programda birden aynı ismi görünce RTÜK’e şikayette bulundu. Böylece benzer programların reytin için oluşturduğu kurguların yalan olduğu bir kez daha gözler önüne serilmiş oldu.

Televizyon seyircisinin karşısına kimi zaman bir damat adayı kimi zamansa bir olayın tanığı olarak çıkan Turan Yener, RTÜK’e şikayet edildi. Yener, 28 Mart 2017 tarihinde Atv'de yayımlanan ‘Esra Erol'da’ programına katılarak Sevinç adında bir kadına talip oldu. Ardından, Serap Paköz' ün Tv8 kanalında sunduğu ‘Gerçeğin Peşinde’ programına bu kez Turhan Yener adıyla cinayet itirafçısı olarak çıktı. Hatta yaptığı itiraf üzerine polis tarafından gözaltına alındı.

SON OLARAK ÇOCUKLARINI GÖREMEYEN BABA OLDU

Turan Yener, son olarak geçtiğimiz günlerde Kanal D'de Asuman Dabak'ın sunduğu ‘Gel Barışalım’ adlı programa konuk oldu. Bu kez Turan Yener, 18 yıldır çocuklarını görmeyen bir baba olarak ekrandaydı. 3 farklı kanalda ve farklı formattaki programlara katılan Yener, hepsinde farklı bir olayın kahramanıydı. Durumu fark eden izleyiciler RTÜK'e şikayet yağdırdı.