Reza Zarrab davasında ilk ifadeler

Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın avukatı, Reza Zarrab ile Halk Bankası Genel Müdürü Süleyman Aslan'ı suçladı. Atilla'nın avukatı, Zarrab'dan rüşveti müvekkilinin değil, Genel Müdürün aldığını öne sürdü.

Dava başladı. Açılış konuşmaları yapıldı. Sözcü'den Zeynep Gürcan'ın haberine göre; Halkbank Uluslararası Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla avukatı, Süleyman Aslan’ı suçladı.

ZARRAB İTİRAF ETTİ

Savcılık, konuşmada Atilla’yı işlendiği iddia edilen suçların “baş mimarı” olarak nitelendirdi. Savcılık, Zarrab’ın savcılıkla anlaştığını, suçlu olduğunu itiraf ettiğini, mahkemeye gelip Atilla aleyhine tanıklık yapacağını söylediğini aktardı.

“ZARRAB HAPİSTEN KURTULMAK İSTİYOR”

Atilla’nın avukatı Victor Rocco ise savunmasını asıl suçlunun Zarrab olduğu, Zarrab’ın Atilla’yı suçlayarak hapisten kurtulmaya çalıştığı üzerine kurdu.

Rocco, Zarrab’ın kurduğu suç şebekesinde rüşveti alanın müvekkili Atilla değil Halkbank’ta patronu olan Süleyman Aslan olduğunu söyledi.

Rocco, 17/25 Aralık tapelerinde yer alan Zarrab ile Atiila ile konuşmaları da doğrulayarak “müvekkilim Zarrab ile toplanda 6 kez konuşmuş. Konuşmaları süresi 33 dakika 21 saniye. Atilla bu konuşmaları Halkbank’ta iyi tanınan bir müşterisiyle yapmuış. Konuşmaların tonu Atilla’nın bier müşteri ile konuştuğunu gösteriyor. Oysa Zarrab ile Süleyman Aslan arasında Türk polisi tarafından telefonları dinlediği 15 aylık sürede 32 adet konuşma var. İkisi arasında binlerce online sohbet, e-mail, metin mesajları bulunuyor” dedi.

Rocco, Aslan’ın altında çalışan Atilla’ya güvenmediğini bizzat bankanın operatör bölümüne giderek Zarrab’ın işleriyle ilgili talimatlar verdiğini söyledi.

Zarrab’ın da bir kaç telefon konuşmasında Atilla’yı şikayet ettiğine de vurgu yaptı.

SAVCILIK: 17/25 ARALIK’I KAYDEDEN POLİSLER DE İFADE VERECEK

Savcılık, Atilla’yı yalancı olmakla suçladı. Zarrab’la birlikte ABD yaptırımlarını da deldiklerini ABD bankalarını dolandırdıklarını, İran’ın kirli parasını akladıklarını soyleyen Savcılık, jüriye hitaben “Size bu suçun işlendiğini hem içeride hem dışarıda kanıtlayacağız. İçeriden suçun ortağı olan ve suçlu olduğunu kabul eden, savcılıkla anlaşma yapan Zarrab’ın ifadesini dinleyeceksiniz. Dışarıda ise Türkiye’de 15 ay boyunca bu suçu araştıran ve rapor haline getiren Türk polisini dinleyeceksiniz” dedi.

“FBI DİNLEMELERİYLE UYUŞUYOR”

FBI, 2013’ten itibaren ABD yaptırımlarının delindiğini fark ederek soruşturma başlattığını, FBI bulgularının Türk polisinin raporuyla bire bir uyuştuğunu kaydeden savcılık jüriye hitaben şöyle dedi: “Zarrab hem İran Merkez Bankası Başkanı’na hem İran liderine mektup yazarak başlattığını ekonomik cihada destek vereveklerini taahhüt etmişti. Ekonomik cihadı askerler yapmaz bankörler yapar O bankör de mehmet hakan Atilla’dır.”

Savcılık Zarrab’ın imkanları sunduğunu, suçun işlenmesini için şebekenin mimarlığını ise Atilla’nın yaptığını öne sürerek, jüriye Atilla’nın suçlu olduğunu kanıtlayacaklarını söyledi.