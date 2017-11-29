Reza Zarrab davasında savcının şeması ortaya çıktı

Reza Zarrab'ın tanık olarak katıldığı davada mahkeme salonunun ortasına kurulan "duruşma tahtasına" Zafer Çağlayan ile Egemen Bağış'ın isimleri eklendi. İşte Zarrab davasından önemli notlar...

ABD’de görülen ve tüm dünyanın dikkatle takip ettiği eski adıyla ‘Reza Zarrab’ yeni adıyla ‘Hakan Atilla’ davasının ikinci duruşması Türkiye saati ile 17:30’da başladı. Duruşmanın bugünkü bölümünde soruşturmanın baş aktörü Reza Zarrab tanık sıfatıyla ifade vermeye başladı. Zarrab, eski AB Bakanı Egemen Bağış’la olan ilişkisinden, Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan’a verdiğini iddia ettiği rüşvete kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu. Ayakları kelepçeli ve hapishane kıyafetiyle salona getirilen Zarrab ifadesini Türkçe olarak verdi.

Juri üyeleri mahkeme salonunun çok soğuk olması nedeniyle şikâyetini bildirdi. Yargıç Berman, "Bir jüri üyesinin eldiven. şapka ve atkı giydiğini görüyorum" dedi.

Mahkeme salonunda savcının üzerinde çalıştığı bir ‘duruşma tahtası’ bulunuyor. Davadaki ifadelerde adı geçen şahısların isimleri de şemaya kaydediliyor. Tahtada en tepede İran eski cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad ve İran’ın ruhani lideri Ali Hamaney’in ismi yer alıyor. Onların altında da İran Merkez Bankası Başkanı, İran Petrol Bakanı gibi dönemin İranlı yetkililerinin isimleri bulunuyor. Daha altta, savcının bazı kutuları soru işaretiyle boş bıraktığı kısımda ise Hakan Atilla, Süleyman Aslan, Zafer Çağlayan yazıyor. Savcının boş kutular hazırlaması da dikkat çekti.

‘CEZAEVİNDEN ÇIKMAM İÇİN EN HIZLI YOLDU…’

Reza Zarrab sözlerinin başında ‘neden itirafçı’ olduğunu “ABD ile işbirliği yapmak sorumluluğu kabul etmek ve cezaevinden çıkmak için en hızlı yoldu” sözleriyle açıkladı.

İRAN KONUSUNDA TOPU ATİLLA’YA ATTI

Zarrab, 2016 yılında tutuklanmasıyla sonuçlanan Miami ziyaretine ilişkin ise “Neyle karşılacağımı bilmiyordum. Uzun bir seyahatin ardından şoke olmuştum. Doğru yanıtları veremedim. Endişeliydim” dedi.

Reza Zarrab, İran’ın gaz ve petrol satışlarından elde ettiği geliri kullanamadığını savundu ve “Yaptırım kuralları konusunda en iyi bilgiye sahip kişinin Hakan Atilla olması nedeniyle onu aradığını” söyledi.

Zarrab ayrıca 2010 ve 2011 yıllarında Irak Merkez Bankası’nın eski lideri Mahmud Bahmani ile iki kez doğrudan toplantı yaptığını da söyledi.

“İRAN MERKEZ BANKASI İLE ANLAŞMA YAPTIK”

Reza Zarrab, İran merkez bankasına doğrudan nakit teslimatı yapmak için anlaşma yaptığını da açıkladı.

GARDİYANLARA RÜŞVET VERDİĞİNİ İTİRAF ETTİ

Reza Zarrab dünkü duruşmada Hakan Atilla'nın avukatlarının cezaevinde infaz koruma memuruna rüşvet vererek alkol ve cep telefonu temin ettiği iddialarını da doğruladı. Zarrab rüşvet karşılığı infaz koruma memurunun cep telefonunu kullandığını söyledi.

EŞİ EBRU GÜNDEŞ İLE İLGİLİ DE KONUŞTU

Zarrab, eşi Ebru Gündeş ile ilgili de açıklamalarda bulundu. Duruşmanın başında ‘Reza Zarrab’ ismiyle yemin eden Zarrab, “Evliyim, çocuğum var” dedi. Eşi Ebru Gündeş’in ismini telaffuz etmeyen Zarrab “Eşim Türkiye’de ünlü bir sanatçı. Her zaman kamuoyu önünde olan bir insandım.” dedi. Zarrab, hakimin “Reza Zarrab’tan başta isminiz var mı?” sorusuna ise “Türkiye’de kullandığım ‘Rıza Sarraf’ var” diye yanıt verdi.

"FBI KORUMASINDAYIM"

Zarrab ayrıca otel odasında olduğu iddialarını reddederken, FBI gözetiminde olduğunu açıkladı.

EGEMEN BAĞIŞ’IN FOTOĞRAFI GÖSTERİLDİ

Mahkeme salonunda savcı, Zarrab’a eski AB bakanı Egemen Bağış’ın fotoğrafını gösterdi. Zarrab da Aktif Bank’ta hesap açmak için ilk girişiminin başarısız olmasının ardından Egemen Bağış’ın aracı olarak Aktif Bank CEO’su ile Zarrab arasında görüşme ayarladığını bildirdi.

SAVCININ ARDINDAN ATİLLA’NIN AVUKATLARI SORGULAYACAK

New York Güney Bölge Federal Mahkemesi'nde görülen davanın bugünkü duruşması Türkiye saati ile 17:15’de başladı. Zarrab, 3 gün boyunca tanık sandalyesinde oturacak. Hakkındaki suçlamaları kabul edip savcılıkla işbirliği yapmayı kabul eden Zarrab önce savcılar sonra da eski Halkbank yöneticisi Hakan Atilla'nın avukatları tarafından sorgulanacak. Zarrab’ın cezasını mahkeme hakimi belirleyecek.

Davanın dünkü ilk duruşmasında ilk sözü, açılış konuşmalarını yapan ‘savcılık ve savunma’ almıştı. Savcılık ve savunmanın yaptığı açılış konuşmalarında şok suçlamalar gündeme gelmişti.