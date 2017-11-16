Reza Zarrab duruşmaya katılmadı

New York’ta dolandırıcılık ve ABD’nin İran yaptırımlarını delmek suçlarıyla yargılanan Reza Zarrab, bugünkü duruşmaya katılmadı.

Sözcü'den Zeynep Gürcanlı'nın haberine göre; duruşmada, diğer sanık Halkbank eski Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla ve avukatları hazır bulundu.

TÜRKİYE İKİ NOTA VERMİŞTİ

Zarrab muamması, ABD'nin tüm federal hapishanelerdeki mahkumların isim ya da mahkum numarası ile kayıtlarının tutulduğu ve kamuoyuna açık olan federal hapishane internet sisteminde yer alan bir kayıtla başlamıştı. Kayıtta, Zarrab'ın 8 Kasım tarihinde, o zamana kadar tutulduğu Brooklyn federal hapishanesinde “salıverildiği” yer alımştı.

Zarrab dosyasına bakan New York Güney Bölge Savcılığı, kayıtlarda “teknik hata olabileceğini”, Zarrab'ın tutukluluk halinin devam ettiğini açıklamışlar, ancak nerede olduğu konusunda detay vermemişlerdi.

Zarrab'ın Türkiye'deki işlerini takip eden Türk avukatı ise, müvekkilinden 5 gündür haber alamadığını açıkladığında, Türkiye devreye girmiş, Dışişleri Bakanlığı ABD'ye yazılı nota vererek, “vatandaşımız Reza Zarrab'ın sağlığından endişe ediyoruz. Zarrab nerede” sorusunu yöneltmişti.

Dışişleri'nin ilk notasına ABD'den yanıt gelmeyince, dün akşam da ikinci nota verilmiş, ABD'den “Zarrab'ın durumu iyi” yanıtı alınmıştı. Yanıtı, Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ açıklamıştı.

Ancak ABD'den yapılan “durumu iyi” açıklamasına rağmen, ne ABD Federal Hapishaneler yönetimi, ne Adalet Bakanlığı, ne de duruşmaya bakan New York Federal Savcılığı Zarrab'ın “nerede tutulduğu” konusunda hala ayrıntı vermedi.

“İTİRAFÇI MI OLDU”

Zarrab'ın, son üç aydır avukatları aracılığıyla savunma için hiçbir girişmde bulunmaması, açıklanan yeni iddianameler konusunda itiraz hakkını verilen süre içinde kullanmaması üzerine “itirafçı mı oldu” tartışması başlamıştı. Hatta davanın tutuklu diğer sağını Atilla'nın avukatları duruşmalarda Zarrab'ın ve avukatlarının savunmaya katkıda bulunmamaları konusunda “Zarrab gizli sanık” ifadesini kullanmışlardı.

ABD Adalet sisteminde sanıklar, Savcılık ile anlaşarak, ceza indirimi karşılığında yeni bilgiler verebiliyorlar.

Ancak Zarrab'ın savcılık ile anlaşması halinde, bu anlaşmanın resmi hale gelmesi için bir hakim karşısında bu anlaşmayı onayladığını tekrarlaması gerekiyor. Henüz Zarrab'ın anlaşma için de hakim onayının alındığına ilişkin kamuoyuna açıklanmış herhangi bir bilgi bulunmuyor. Zarrab'ın ismi, dava dosyasına dün giren yeni belgelerde de “sanıklar” arasında geçiyor.