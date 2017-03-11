Reza Zarrab soruşturmasını yürüten ABD'li savcı görevden alındı
ABD Adalet Bakanı Jeff Sessions'ın istifasını istediği New York Güney Bölge Savcısı Preet Bharara, "istifa etmediğini, kovulduğunu" açıkladı.
New York Güney Bölgesi savcısı Preet Bharara, istifa etmeyi reddettiği için görevinden alındığını duyurdu.
Reza Zarrab hakkındaki soruşturmasını yürütmesi nedeniyle Türkiye kamuoyunca tanınan Bharara, Twitter hesabından da görevden alındığını açıkladı.
Trump yönetimi, Obama döneminde görev yapan 46 savcının istifasının istendiğini duyurmuştu.
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