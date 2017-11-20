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Reza Zarrab'la ilgili davanın jüri seçimi ertelendi

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Reza Zarrab'la ilgili davanın jüri seçimi ertelendi
Zarrab davasında jüri seçimi 27 Kasım’a ertelendi, jürili duruşma 4 Aralık’ta yapılacak.

İran asıllı Türk işadamı Reza Zarrab ve eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın yargılandığı davada bugün yapılması planlanan jüri seçimi 27 Kasım'a ertelendi.

Karar savcıların ve avukatların katıldığı gizli oturumda alındı. Oturuma Zarrab katılmazken, Atilla takım elbiseyle geldi. 2 saat süren oturumun ardından duruşma salonuna basın mensupları alındı.

Jüri seçiminin yapılacağı duruşmanın 27 Kasım'a, davanın esastan görüleceği jürili duruşmanın ise 4 Aralık'a ertelendiği açıklandı.

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