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Richard Moore: "Koalisyon, PYD/PKK-IŞİD anlaşmasını biliyordu"

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Richard Moore: "Koalisyon, PYD/PKK-IŞİD anlaşmasını biliyordu"
İngiltere Büyükelçisi Richard Moore, Rakka'daki IŞİD-PYD/PKK anlaşmasından IŞİD karşıtı koalisyonun haberi olduğunu söyledi. Moore, NATO skandalı için de açıklamada bulundu.

Habertürk'ün haberine göre, İngiltere Büyükelçisi Richard Moore, IŞİD karşıtı koalisyonun Rakka'da terör örgütleri YPG/PKK ile IŞİD arasındaki anlaşmadan haberdar olduğunu söyledi. Moore, "Karar arazideki gruplar tarafından alındı, koalisyonun haberi vardı ancak bunu engelleyemedi" dedi.

İngiliz Büyükelçi, NATO tatbikatında yaşanan skandal için, 'çok utanç verici bir olay' ifadelerini kullandı. Büyükelçi, "Türkiye'yi anlıyorum ama bu bir kişinin işi, NATO'nun değil. NATO çok hızlı bir şekilde özür diledi" diye konuştu.

Türkiye'nin NATO'dan uzaklaştığı iddialarını 'absürd' olarak tanımlayan Richard Moore, S-400 alımının Türkiye'nin kendi alacağı bir karar olduğunu söyledi.

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