Riekerink: Hiçbir şeyden haberim yok

Kayseri yenilgisi sonrası taraftarın protestosuna maruz kalarak Galatasaray'da en ağır eleştirilen kişi olan teknik direktör Jan Olde Riekerink, 'gönderildi' iddialarına ilişkin olarak "Hiçbir şeyden haberim yok, kimse benimle konuşmadı" dedi.

Fanatik gazetesine konuşan Galatasaray hocası, dün hiçbir yöneticinin kendisiyle konuşmadığını belirterek "Bugün (dün) yönetimden hiç kimse benimle konuşmadı. Yönetimin yarın (bugün) yapacağını söylediğiniz toplantısından da haberim yok. O toplantıda alınacak kararın ilk önce benimle görüşülmesi daha normal olur" diye konuştu.