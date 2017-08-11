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Rıfat Hisarcıkoğlu: "Milletvekili maaşı çok az!"

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Rıfat Hisarcıkoğlu: "Milletvekili maaşı çok az!"
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Ne valiye verdiğimiz maaş, maaş. Ne milletvekiline verdiğimiz maaş, maaş açık söyleyeyim" dedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu,  Zonguldak’ta TSO tarafından düzenlenen “Zonguldak Ekonomi Zirvesi”ne katıldı.
 

'VALİ VE MİLLETVEKİLİ MAAŞLARI AZ'

Rıfat Hisarcıklıoğlu, doğru yapılan bir işin takdir etmesinin bilinmesi söyledi. Vali ve milletvekillerinin aldığı maaşın az olduğunu ifade eden Hisarcıklıoğlu, şöyle dedi:

"Millet olarak biz bunu yağcılık filan zannediyoruz. Tam tersine. Doğru yapılan işi takdir edeceksin. Bu işi yapanlar para pul için yapmazlar. Ne valiye verdiğimiz maaş, maaş. Ne milletvekiline verdiğimiz maaş, maaş açık söyleyeyim. Millet çok zanneder ama gelip bir de Ankara’da onların yaşantılarını görün. Buradan gelen herkese yemek ısmarlayacak, çay ısmarlayacak, otobüs parası verecek. Hastane işi olur hastaneye gönderirler. Zannedersiniz ki çok maaş alırlar. Oda başkanlarının da aynı şey. Belediye başkanlarımız da böyle. O zaman bunlara doğru işler yaptıkları zaman alkış yaparsanız, taktir ederseniz sizlere müthiş hizmet ederler."

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