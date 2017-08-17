Riva ihalesinden Galatasaray'a kötü haber

Galatasaray'ın Riva'daki arsası için gerçekleştirilen ihaleyi kazanan Fema İnşaat Ticaret AŞ & KLV İnş. AŞ. İş Ortaklığının sözleşmeyi imzalamaması üzerine ihale ikinci teklifi sunan Yılmaz İnşaat AŞ'ye verildi.

Emlak Konut GYO'nun Kamuyu Aydınlatma Platformunda yer alan açıklamasında, Galatasaray Spor Kulübünün İstanbul Riva'daki arsası için gerçekleştirilen ihalede en uygun birinci teklifi Fema İnşaat Ticaret AŞ & KLV İnşaat AŞ. İş Ortaklığının verdiği hatırlatıldı.

Emlak GYO'dan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:"Söz konusu iş, adı geçen iş ortaklığına ihale edilerek şartname gereği sözleşme imzalamak üzere yazı ile şirketimize davet edilmiş ancak sözleşme imzalamak için belirlenen son gün olan 15 Ağustos tarihi mesai bitimine kadar sözleşmeyi imzalamamış olduğundan, ihale şartnamesinin ilgili hükümleri gereği, istekli iş ortaklığına ait geçici teminatın nakde çevrilerek irat kaydedilmesi işlemi başlatılmış olup söz konusu işin ihalede en uygun ikinci teklifi veren Yılmaz İnşaat Taahhüt ve Ticaret AŞ'ye ihale edilmesine karar verilmiştir."

Açıklamada, Yılmaz İnşaat Taahhüt ve Ticaret AŞ'nin ihalede verdiği teklifin, arsa satış karşılığı toplam geliri 3 milyar 808 milyon lira, şirket payı gelir oranı yüzde 25, arsa satışı karşılığı şirket payı toplam geliri 952 milyon lira olduğu anımsatıldı.

Projeden elde edilecek gelirin yüzde 80'inin Galatasaray Spor Kulübü'ne, yüzde 20'sinin ise Emlak Konut'a ait olmak üzere paylaşılacağı belirtildi. Bu durumda Galatasaray'ın Rİva İhalesinden elde edeceği satış geliri 761,6 milyon lira olacak.

Satış değeri olarak 3 milyar 100 milyon lira taahhüt eden Fema İnşaat-KLV İnşaat İş Ortaklığı ihaleyi kazanmıştı. Projede ortaklar şirket payı olarak satış değerinin yüzde 38'i olan 1 milyar 178 milyon önerdi.

İlk ihale sonucuna göre Galatasaray'a ödenecek olan para 942,4 milyon lira olacaktı. İhalenin ikinci şirkete kalmasıyla Galatasaray'ın ihaleden elde edeceği satış geliri de 942,4 milyon liradan 761,6 milyon liraya düşmüş oldu.