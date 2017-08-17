Riva'dan çekilen firmadan önemli açıklama

Fema İnşaat ve KLV İnşaat İş Ortaklığı, yapılan imar değişikliği ile aleyhlerine bir durum oluştuğu gerekçesiyle sözleşme imzalamadıklarını bildirdi.

Galatasaray Kulübü'ne ait Riva arazisinin Emlak Konuk GYO tarafından düzenlenen ihalesinin kazananı olan ancak daha sonra sözleşme imzalamayarak hakkını kullanmayan Fema İnşaat ve KLV İnşaat İş Ortaklığı, yapılan imar değişikliklerinin kararda etkili olduğunu duyurdu.

Fema İnşaat ve KLV İnşaat İş Ortaklığı'ndan yapılan açıklamada, 15 Haziran 2017 tarihindeki ihalenin ardından, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca önemli ve köklü imar değişikliklerine gidildiği vurgulanarak, "İmar mevzuatındaki önemli değişiklikler nedeni ile ihale konusu iş yönünden, emsale esas inşaat alanında çok ciddi azalmalar meydana gelmiştir" denildi.

Yapılan imar değişiklikleri sonrası projede aleyhlerine bir durum oluştuğuna dikkat çekilen açıklamada, "Yaklaşık 50 bin metrekarelik pazarlanabilir alan kaybı olduğu anlaşılmaktadır. Bu durum yazıyla Emlak Konut GYO'ya bildirilmiş ancak buna rağmen ihale şart ve koşullarında revizyona gidilmemiş, aksine iyileştirme talebimiz reddedilerek, mevcut olumsuz koşullara iş ortaklığı tarafından katlanılması gerektiği kanaatiyle sözleşme imzalanması istenmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, ihale tarihinde yürürlükte olan mevzuat kapsamında mevcut imar durumuna göre yapılan hesaplama, maliyet, öngörülen kar beklentisi gibi kriterler doğrultusunda teklif fiyatı belirlendiğine işaret edilerek, "Mevzuat değişikliği nedeni ile emsale esas inşaat alanındaki azalma nedeni ile şirketimizin dahil olduğu iş ortaklığı mağdur duruma düşmüştür. Gelinen son durumda hukuki yollar ile hakkımızı arama konusunda yasal girişimleri başlattığımızı bildirir, saygılar sunarız" değerlendirmesinde bulunuldu.

Fema İnşaat ve KLV İnşaat İş Ortaklığı, arsa satışı karşılğı 3.1 milyar lira satış toplam geliri ve 1 milyar 178 milyon şirket payıyla (942 milyon lira Galatasaray, 236 milyon Emlak Konut GYO) ihaleyi kazanmıştı.

İhaleyi ikinci sırada tamamlayan ve Yılmaz İnşaat Taahhüt ve Ticaret AŞ'nin teklifi ise 3 milyar 808 milyon lira toplam gelir ve 952 milyon lira şirket payı olmuştu.