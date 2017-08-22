Rıza Kayaalp dünya şampiyonu oldu!

Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stilde 130 kiloda mücadele eden Rıza Kayaalp, finalde Heiki Nabi'yi 2-1 mağlup etti ve altın madalyanın sahibi oldu.

Fransa’nın başkenti Paris’te devam eden Dünya Güreş Şampiyonası’nda grekoromen stilde 130 kiloda mücadele eden milli sporcu Rıza Kayaalp, finalde Estonyalı rakibi Heiki Nabi’yi 2-1 mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.

Yarı finalde Kübalı rakibi Oscar Pino Hinds'i geçen ardından altın madalya maçında Heiki Nabi’yi yenen Rıza, kariyerinde 2011 ve 2015’in ardından üçüncü kez dünya şampiyonluğuna ulaştı.

İki yılda bir düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası’nda üst üste beşinci kez finalde mücadele eden Rıza Kayaalp peş peşe ikinci kez altına ulaştı. Rıza ayrıca 2013 Budapeşte’de finalde kaybettiği rakibi Heiki Nabi’den rövanşı da almış oldu.

Olimpiyat oyunlarında 2012 Londra’da bronz, 2016 Rio’da gümüş madalya kazanan 27 yaşındaki sporcunun kariyerinde 6 Avrupa şampiyonluğu bulunuyor. Rıza bu zaferiyle madalya koleksiyonuna bir yenisini daha eklemiş oldu.