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Rıza Müftüoğlu kitabını imzalayacak

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Rıza Müftüoğlu kitabını imzalayacak
MHP eski Genel Başkan Yardımcısı Rıza Müftüoğlu,"Dokuz Işık Başkanlık Sistemi Devlet Din ve Toplum" adlı kitabını imzalayacak.

MHP eski Genel Başkan Yardımcılarından, Alparslan Türkeş'in sırdaşı ve yakın çalışma arkadaşlarından Rıza Müftüoğlu İstanbul CNR Kitap Fuarı'nda, "Dokuz Işık Başkanlık Sistemi Devlet Din ve Toplum" adlı yeni kitabını imzalayacak. 4 Mart Cumartesi günü saat 14:30'da başlayacak imza günü Kariyer Yayıncılık'ın 1. Salon F06 numaralı standında gerçekleştirilecek. Başkanlık tartışmalarının yoğun yaşandığı bir dönemde okurla buluşan kitabında Alparslan Türkeş'in konu hakkındaki düşüncelerini gündeme taşıyan Rıza Müftüoğlu, MHP tabanını uyarıp, "Başbuğ'un Dokuz Işık doktrininde başkanlık sistemi yok" açıklamasıyla dikkatleri üstüne toplamıştı.

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