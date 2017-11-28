Rize'de cam filmi yasağı uygulanmadı

Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi, cam filmi yasağının Rize'de uygulanmadığını ve durum netleşene kadar da uygulanmayacağını açıkladı.

Rize İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi, göreve başladığında kendisini ziyaret eden basın mensupları ile bir araya geldiği toplantıda, cam filmi yasağı konusunda yapılan uygulamalar hakkında bilgi verdi. Verdi, "Cam filmi konusunda sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklama yapmadan ben Rize'de okul servisleri hariç cam filmine yönelik bir uygulama yapmayı düşünmediğimizi söylemiştim. Çıkarılan yönetmenliğe uymayacağız. Bunun nedeni cam filmi yasağının çıkış nedeni terör bölgelerinde araçların içinin görünmemesi ve araçlara genelde variller içerisinde bombaların bu şekilde yüklenmesidir. Batı illerinde ise okul servislerinin yaşanan üzücü durumların sonucunda ortaya çıkmasıdır. Ancak ipin ucu kaçtığı için bunu bütün araçlara uyguladılar. Bunun bir yerden döneceği belliydi. Bizde bu yüzden genel cam filmi uygulaması yapmak yerine, cam filmi olan araçları ikaz etme yoluna gittik. Cumhurbaşkanımızın yaptığı açıklama ile yanlıştan erken dönüldü" dedi.

"SERVİSLERE AF YOK"

Verdi, servislerdeki cam filmleri konusunda hassas olduklarını ve kesinlikle bu konuda afları olmayacağını belirterek. "Çocukların servis içerde ne durumda olduklarını görmemiz lazım. Allah muhafaza istismardan, araç içinde unutulmaya kadar kötü durumlarla karşı karşıya kalabiliyoruz. Bu nedenle servislere yasak uygulanacak" ifadelerini kullandı.

Cam filminde uygulanan yasak konusunda bir arkadaşının başından geçenleri anlatan Verdi, şöyle dedi:

"İstanbul'da bir arkadaşımız aradı, orijinal lüks bir arabası var. 'Beni çevirdiler, TÜVTÜRK'e gönderdiler' dedi. Arabada cam filmi olmamasına rağmen camın orjinalinin o özellikte olması dolayısıyla TÜVTÜRK'e yolladılar. Yapılan görünebilinirken testi sonucu zorda olsa TÜVTÜRK'ten aracı çıkardılar." O durumda bile bir oran var. Denilene göre arabanın içerisinin gün ışığında görünmesi lazım. İlerde yeni bir düzenleme olsa bile 'içerisinin görülmesi' kısmı bu konudaki en önemli ayrıntıdır."