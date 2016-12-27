Bugünkü YENİÇAĞ »

Rize'deki o rezilliğe soruşturma

»
Rize'deki o rezilliğe soruşturma
Rize'de Atatürk heykelinin kaldırıldığı platform üzerine çıkarak poz veren ve fotoğrafı sosyal medyada paylaşan M.K. ile bu fotoğrafı, 'Aha yeni Atanız' yazısıyla sosyal medya üzerinde yayınlayan A.B. gözaltına alındı.

Rize Cumhuriyet Başsavcısı Osman Köse imzasıyla yapılan açıklamada, Rize Belediyesi tarafından Eylul ayı başında başlatılan ’15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı Projesi’ kapsamında Rize Meydanı’nda bulunan Atatürk heykelinin Rize Valiliği tören alanına taşındığı hatırlatıldı. Açıklamada şöyle denildi:

Taşınma sırasında Atatürk heykelinin kaldırıldığı platform üzerine çıkarak, Atatürk heykeline benzer poz veren ve bu fotoğrafı kendi sosyal paylaşım sayfasında paylaşan M.K. ile bu paylaşımı, ‘Aha yeni Atanız' şeklinde bir yazı ile yine kendi sosyal paylaşım sayfasında yayınlayan A.B. isimli şüpheliler hakkında, 5816 sayılı Atatürk aleyhine işlenen suçlar kanunu gereğince, ‘Atatürk'ün manevi hatırasına hakaret' suçundan Cumhuriyet Başsavcılığımızın 2016/7284 sayılı dosyasından soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma kapsamında şüpheliler M.K. ve A.B. gözaltına alınmış olup soruşturma devam etmektedir.” 

İlgili Haberler
"Bizi Atatürk kurtarmadı"Atatürk'ün Rize'de kaldırılan heykeliyle ilgili skandal paylaşım
Etiketler: , ,
  • Yorumlar 1
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Günün Karikatürü
    Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
    ÇOK OKUNANLAR
    Anayasa'da bir madde daha kabul edildiAnayasa'da bir madde daha kabul edildiGenelkurmay Başkanı Akar'ın acı günüGenelkurmay Başkanı Akar'ın acı günü15 Temmuz gecesi bir Whatsapp grubu daha kurulmuş15 Temmuz gecesi bir Whatsapp grubu daha kurulmuşRize'deki o rezilliğe soruşturmaRize'deki o rezilliğe soruşturmaEl Bab kadar yakın adalarımızda Yunan'ın zafer kutlaması!..El Bab kadar yakın adalarımızda Yunan'ın zafer kutlaması!..OHAL uzatılacak mı?OHAL uzatılacak mı?Ankara'da AVM’de bomba paniğiAnkara'da AVM’de bomba paniğiKurtulmuş'tan önemli açıklamalarKurtulmuş'tan önemli açıklamalarAnayasa komisyonunda yine kavga çıktıAnayasa komisyonunda yine kavga çıktıHava Harp Okulu iddianamesi hazırlandıHava Harp Okulu iddianamesi hazırlandı
    SON HABERLER
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016
    Yeni Çağ Gazetesi
    İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel: (0212) 452 40 40
    Faks: (0212) 452 40 58

    Günün Öne Çıkan Haberleri

    Haber Scripti