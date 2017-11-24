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Robin van Persie’nin paylaşımına tepki yağdı

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Robin van Persie’nin paylaşımına tepki yağdı
Avrupa'nın dev kulüplerinde forma giyip büyük umutlarla Fenerbahçe'ye transfer olan fakat sürekli sakatlanan Robin van Persie, Twitter'dan yaptığı bir paylaşımla taraftarlardan tepki topladı.

Fenerbahçe taraftarları ile Robin van Persie arasındaki buzlar erimiyor.

Sarı-lacivertli takımda 3.sezonunu geçiren fakat toplamda sadece 1 sezon edecek kadar maça çıkan Hollandalı futbolcunun sakatlık problemi bir türlü bitmiyor.

Eylül ayından beri forma giyemeyen van Persie’nin hareketleri, Fenerbahçe taraftarının iyice gözüne batmaya başladı.

Geçtiğimiz günlerde maç esnasında tribünlerde oturup çay içen ‘Uçan Hollandalı’, bu sabah Twitter’dan bir paylaşımda bulundu.

Robin van Persie, çektiği sahil fotoğrafını, ‘İstanbul’da güzel bir sabah’ notu ile paylaştı.

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Bu rahat tavır Sarı-lacivertli taraftarlardan kısa sürede tepki topladı.

İşte Robin van Persie’ye gelen tepkiler:

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