Roma Emre Mor'u açıkladı

Roma kulübü Emre Mor'un transferiyle ilgilendiğini doğruladı. Milli oyuncuyla Fiorentina, Everton ve Liverpool'da ciddi olarak ilgileniyor.

Transfer döneminde Medipol Başakşehir'den 15 milyon Euro'ya Cengiz Ünder ve Brondby'nin Türk asıllı futbolcusu Rezan Çorlu'yu kadrosuna katan Roma, gözünü bir başka Türk, Emre Mor'a çevirdi.

Roma Sportif Direktörü Monchi, bugün düzenlediği basın toplantısında, 20 yaşındaki genç yıldızın transfer hedeflerinden biri olduğunu söyledi.

Monchi'nin açıklamaları şu şekilde:

''Bugün Emre Mor, dün Rodrigo Caio... İsim isim cevap vermekten hoşlanmıyorum. Çünkü bu benim işimin bir parçası. Bu oyuncuların hepsi, Roma'nın potansiyel hedeflerinden birisi. Benim asıl yapmam gereken olayları netleştirmek, karmaşık hale sokmak değil.''

Dün İtalya basınına yansıyan haberlerde, Roma ve Fiorentina'nın, milli yıldız için girişimlerde bulunduğu öne sürülmüştü. Dortmund'un Emre Mor için 15 milyon Eurobonservis istediği konuşuluyor.