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Romanya'da Türk düşmanlığı!

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Romanya'da Türk düşmanlığı!
Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis, Sevil Shhaideh’in başbakan olmasını reddetti. Tatar kökenli Shhaideh, Romanya’nın ilk kadın ve Türk başbakanı olacaktı.

Romanya’da yapılan parlamento seçimlerinden yaklaşık iki hafta sonra ülkede yeni bir siyasi kriz baş gösterdi. Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis, Sosyal Demokrat Parti’nin (PSD) yeni başbakan olarak önerdiği politikacı Sevil Shhaideh’i reddetti.

Deutsche Welle Türkçe’nin haberine göre; Cumhurbaşkanı Iohannis Bükreş’te konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Öneriyi titizlikle inceledim ve kabul etmeme kararına vardım” dedi.

Iohannis, Sosyal Demokrat Parti ve koalisyonun küçük ortağı Liberal ve Demokratlar İttifakı’na (ALDE) çağrıda bulunarak, başbakanlık için yeni bir isim önermelerini istedi.

52 yaşındaki Tatar kökenli Müslüman Türk Sevil Shhaideh, Sosyal Demokrat Parti lideri Liviu Dragnea’nın yerine başbakanlık için önerilmişti. Zira Dragnea, seçimlerde hile yaptığı gerekçesiyle iki yıl tecilli hapis cezası almış, bu nedenle de başbakanlığa aday olamamıştı.

GÖZLER SOSYAL DEMOKRATLAR’DA

Sosyal Demokratların lideri Dragnea, Cumhurbaşkanı Iohannis’in Shhaideh’i başbakan olarak reddetmesine sert tepki göstererek, Iohannis hakkında güven oylaması tehdidinde bulundu. Koalisyon ortağı Liberal ve Demokratlar İttifakı ile görüşmesinin ardından açıklama yapan Dragnea, “Bizim görüşümüze göre Cumhurbaşkanı Romanya’da siyasi bir kriz yaratmaya karar vermiş gibi görünüyor” dedi.

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