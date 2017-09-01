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Rooney gözaltına alındı

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Rooney gözaltına alındı
Chelsea'den Everton'a transfer olan İngiliz futbolcu Wayne Rooney gözaltına alındı.

İngliiz basının son dakika diye geçtiği haberlere göre yıldız futbolcu Cheshire'de evinin yakınlarından alkollü araç kullandığı şüphesiyle gözaltına alındı. 

İngiltere Milli Takımı'nın tüm zamanlarının en çok gol atan ismi olan Rooney'nin polis tarafından durdurulduğu ve alkol testinin ardından gözaltına alındığı belirtildi. 

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