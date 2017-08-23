Bugünkü YENİÇAĞ »

Rooney, milli takım kariyerini noktaladı

»
Rooney, milli takım kariyerini noktaladı
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'da forma giyen İngiliz futbolcu Wayne Rooney, milli takım kariyerini noktaladı.

31 yaşındaki futbolcu, yaptığı yazılı açıklamada, milli takım teknik direktörü Gareth Southgate'in kendisini yeniden milli takımda görmek istemesi nedeniyle çok mutlu olduğunu ancak uzun ve zor bir sürecin ardından emeklilik kararını Southgate'e ilettiğini bildirdi.

Açıklamada, kararını Everton Teknik Direktörü Ronald Koeman ve ailesiyle tartıştıktan sonra aldığını belirten Rooney, İngiltere Milli Takımı'nın formasıyla mücadele etmenin her zaman çok özel olduğunu kaydetti. 

Büyükannesinin İrlandalı olması nedeniyle 16 yaşında kendisine sunulan İrlanda Milli Takımı'nda oynama teklifini "kendisini tamamen İngiliz" hissettiği gerekçesiyle reddeden Rooney, ilk kez 17 yaşında giyme şansı yakaladığı milli formayla 53 gol atarak bu alanda da 49 golle rekoru elinde tutan Bobby Charlton'ı geride bıraktı.

2004 Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde Makedonya'ya 17 yaşındaki attığı golle milli takım tarihinin en genç gol atan futbolcusu olan Rooney, kariyerinde 3 şampiyonada mücadele etti. 2004 ve 2012 yıllarında çeyrek final gören İngiliz oyuncu, geçen yıl turnuvaya ikinci turda veda ederken, 2008 yılında ise İngiltere eleme grubundan çıkamadı.

119 kezle İngiltere Milli Takımı'nın formasını en fazla giyen ikinci futbolcu olan Rooney, 2010 Dünya Kupası'nın düzenlendiği Güney Afrika Cumhuriyeti'nde son 16 turunda Almanya'ya 4-1 yenilmeleriyle turnuvaya veda ederken, Brezilya'daki 2014 Dünya Kupası'nda ise D Grubu'nda hiç galibiyet alamadan eve döndü.

  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
Rooney, milli takım kariyerini noktaladıRooney, milli takım kariyerini noktaladıŞenol Güneş, savcılığa ifade verdi!Şenol Güneş, savcılığa ifade verdi!Arda transferine Tudor engeliArda transferine Tudor engeliFenerbahçe’den Sosa açıklaması!Fenerbahçe’den Sosa açıklaması!Başakşehir salladı ama yıkamadıBaşakşehir salladı ama yıkamadıRıza Kayaalp dünya şampiyonu oldu!Rıza Kayaalp dünya şampiyonu oldu!Gustavo Lopez imza için İstanbul'a geliyorGustavo Lopez imza için İstanbul'a geliyor2010 Dünya Kupası'nda doping iddiası2010 Dünya Kupası'nda doping iddiasıVolkan Demirel bırakacak mı?Volkan Demirel bırakacak mı?Konyaspor Kulübü Başkanı Ahmet Şan istifa etti!Konyaspor Kulübü Başkanı Ahmet Şan istifa etti!
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti