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Rooney tutuklandı

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Rooney tutuklandı
Chelsea'den Everton'a transfer olan İngiliz futbolcu Wayne Rooney gözaltına alındı.

İngliiz basının son dakika diye geçtiği haberlere göre yıldız futbolcu Cheshire'de evinin yakınlarından alkollü araç kullandığı şüphesiyle tutuklandı.

İngiltere Milli Takımı'nın tüm zamanlarının en çok gol atan ismi olan Rooney'nin polis tarafından durdurulduğu ve alkol testinin ardından gözaltına alındığı belirtildi. 

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