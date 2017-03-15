Rotterdam artık kardeş değil!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi ile Rotterdam Belediyesi arasında yapılan kardeş şehir protokolünü tek taraflı iptal etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afyonkarahisar’daki referandum mitinginde yine Hollanda’ya yüklendi. “Avrupa’da atlarıyla, itleriyle, kinleriyle saldırılara karşı bedel ödüyoruz” diyen Cumhurbaşkanı “Hollanda’da seçim var. Atların, itlerin sahiplerinin ne yapacağı ortaya çıkacak. Bunlar insanlıktan nasibini alamamış, modern olamamış. Kendileri İngiltere’de, Avrupa’nın başka ülkerinde seçim kampanyası yapıyor. PKK terör örgütünün temsilcilerine, Barolar Birliği Başkanı’na müsaade ediyorsunuz. Sevindiğim bir taraf var. Gazeteler başlıklarını Türkçe atıyor. Diktatör Erdoğan’a hayır diyorlar” dedi.

ROTTERDAM TALİMATI

Rotterdam ile İstanbul’un kardeş şehir olduğunu hatırlatan Erdoğan “Rotterdam Belediye Başkanı İstanbul ile de kardeş şehirlermiş. Dün akşam Başbakanımıza söyledim. Dedim, hemen İstanbul Belediye Başkanımıza söyleyelim. Tek taraflı olarak bunlarla o kardeşlik akdini bozsun. Bizim bu tür insanlarla kardeş şehir olmamız mümkün değil. Türk milleti hiçbir bedeli boş yere ödemez. Bu fedakarlıkların mutlaka bir karşılığı olacaktır” diye konuştu.