Rotterdam Belediye Başkanı, "Bize yalan söylendi"

Rotterdam Belediye Başkanı Aboutaleb'dan, Hollanda ile yaşanan krize dair çarpıcı bir açıklama geldi. Aboutaleb, bize yalan söylendi diyerek, "‘bakanın konsolosluğa gitmeyeceğine’ dair garanti verdiler" dedi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’nın Hollanda’da ‘istenmeyen kişi’ ilan edilerek sınırdışı edilmesi konusunda Türkiye’ye bir suçlama geldi.

Duvar’ın aktardığına göre, Rotterdam’ın Müslüman Belediye Başkanı Ahmed Aboutaleb, Rotterdam Başkonsolosu Sadin Ayyıldız’ın kendilerine ‘bakanın konsolosluğa gitmeyeceğine’ dair garanti verdiğini belirterek “Tamamen yalan söyledi. İnsanları da, bakanın konuşma yapacağını söyleyerek konsolosluğa çağırdı” ifadelerini kullandı.

Aboutaleb, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Nazi kalıntıları’ suçlaması hakkında da, “Benim, Naziler tarafından bombalanan bir kentin belediye başkanı olduğumu bilmeliler” dedi.