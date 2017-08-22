Royal Group'tan önemli başarı

Türkiye'nin önemli nşaat markalarından Royal Group, dünyanın en prestijli emlak ödülleri olan International Property Awards'da (Uluslararası Gayrimenkul Ödülleri) Türkiye'yi temsil edecek!

7 FARKLI KATEGORİDE ADAY GÖSTERİLDİ

Dünya'da İnşaatın Oscarları olarak nitelendirilen ve sektörün en saygın ödülleri arasında gösterilen Uluslararası Gayrimenkul Ödülleri ( International Property Awards) 22. kez sahipleriyle buluşacak.

Sadece en iyilerin yarıştığı ve uluslararası arenada büyük yankı bulan törenlerin bu seneki adresi İngiltere olacak.

Türkiye'yi 2 dev projesiyle temsil eden Royal Group, Sky Blue Rezidance ve Royal Garden Kartal ile;

Yüksek katlı konut projesi

Konut mimarisi

Yüksek katlı konut mimarisi

Konut iç mekan tasarımı ve satış ofisi, örnek daire

Peyzaj mimarisi

Gayrimenkul geliştirme

Mimari tasarım

İç mekan tasarımı ile toplamda 7 farklı kategoride yarışacak.