Royal Group'tan önemli başarı
Türkiye'nin önemli nşaat markalarından Royal Group, dünyanın en prestijli emlak ödülleri olan International Property Awards'da (Uluslararası Gayrimenkul Ödülleri) Türkiye'yi temsil edecek!
7 FARKLI KATEGORİDE ADAY GÖSTERİLDİ
Dünya'da İnşaatın Oscarları olarak nitelendirilen ve sektörün en saygın ödülleri arasında gösterilen Uluslararası Gayrimenkul Ödülleri ( International Property Awards) 22. kez sahipleriyle buluşacak.
Sadece en iyilerin yarıştığı ve uluslararası arenada büyük yankı bulan törenlerin bu seneki adresi İngiltere olacak.
Türkiye'yi 2 dev projesiyle temsil eden Royal Group, Sky Blue Rezidance ve Royal Garden Kartal ile;
Yüksek katlı konut projesi
Konut mimarisi
Yüksek katlı konut mimarisi
Konut iç mekan tasarımı ve satış ofisi, örnek daire
Peyzaj mimarisi
Gayrimenkul geliştirme
Mimari tasarım
İç mekan tasarımı ile toplamda 7 farklı kategoride yarışacak.
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