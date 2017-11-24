RTE Üniversitesi karıştı

Rize'deki Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi’nin görevden alınan Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şaban Şimşek, Rektör’e ağır sözlerle yüklendi.

Rize'deki Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi’nde bir fakülte dekanının görevden alınması ortalığı karıştırdı.

Rektörlük, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şaban Şimşek’in görevden aldı. Kararla ilgili basın toplantısı düzenleyen Şimşek, kendisini göreve Cumhurbaşkanı’nın getirdiğini görevden alacak kişinin de yine Cumhurbaşkanı olması gerektiğini iddia etti.

Basın mensuplarına yaptığı açıklamalarda sert ifadeler kullanan Şimşek’in “Sayın Cumhurbaşkanı geçtiğimiz aylarda Rize’ye geldi, yakın bir muabbetimiz vardı. Neden böyle bir olay oldu, anlayamadım” demesi dikkat çekti.

CUMHURBAŞKANI BENİMLE İLGİLENDİ

Şimşek, görevden alınmasında bir hukuksuzluk olduğunu iddia ederek "Cumhurbaşkanımız son ziyaretinde benimle yakından ilgilendi. Kendisini uğurlamaya gittiğimde benimle çok yakından ilgilendi ve verdiğim notu danışmanına değil kendi cebine koydu. Pazartesi günü rektör beni çağırdı ve istifamı istedi. Ben de 'beni buraya Cumhurbaşkanı gönderdi' dedim, aradan 24 saat geçmeden YÖK yazışması, kurul toplanması ve dekanlık hatta doktorluktan atılmam yazısı geldi. Tabii bunu Vali, Rektör ve birileri başardı. Adaba uymayan, hukuksuz bir idam gerçekleştirildi” dedi.

REKTÖRE AĞIR SÖZLER

Şimşek, RTEÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gelecek ay göz naklinin başlatılacağını dikkat çekerek “Bunun alt yapısını yapmıştım. Rektör hukuk bilmiyor ve densiz bir kişiliğe sahip, hakkımda herhangi bir disiplinsizlik suçu yok. Hukuk yolları açık ancak böyle insanlarla hukuk yolu ile uğraşmam. Ben devlet olmak için savaş veriyorum. Böyle bir yönetim şekli olamaz. Küçük ve yetersiz kişiler devletin içinde oldukça devlet büyümez. Rektör ile meselelere bakışımız farklı” şeklinde konuştu.

Basında da konu olan RTEÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum Servisi'ne sorumlu olarak kulak burun boğaz doktorunu ataması ile ilgili olarak ise Şimşek, "11 aydır doğumhane ile ilgili sürekli şikayetler geliyordu. Bunları değerlendirmek zorundaydık. Kendi aralarında anlaşamıyorlar ve sürekli raporlar alarak görevden uzaklaşıyorlardı. Buna çözüm bulmak benim görevimdi, ben de idari olarak cerrahi bölüm başkanını buraya atadım. Tabi bu atama pik yaptı ve rektör aynı doktoru geriye gönderdi. Burada kaybeden ben olmadım. Kaybeden Rize ve üniversite oldu” ifadelerini kullandı.

REKTÖR: “HUKUKSUZLUK YOK”

Rektör Prof. Dr. Karaman ise görevden almayı savunarak "Burada bir hukuksuzluk yoktur; zaten kendisi vekaleten bu göreve bakıyordu. Görevden kendisini aldık, yeni bir atama yaptık" ifadelerini kullandı.