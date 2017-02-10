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RTÜK, Anlıya kesilen cezayı iptal etti

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RTÜK, Anlıya kesilen cezayı iptal etti
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, (RTÜK) ATV’de Müge Anlı’nın sunduğu programda insan kaçakçılığının reklamını yapması gerekçesiyle kestiği, 1 milyon 320 bin liralık para cezasını kaldırdı.

RTÜK toplantısında Anlı’nın programında insan kaçakçılığının reklamını yapması gerekçesiyle açılan dosyayı yeniden ele aldı. Toplantıda daha önce verilen 1 milyon 320 bin liralık para cezası MHP’li üyelerin de desteğiyle geri alındı.

Müge Anlı, seri katil zanlısı Atalay Filiz’in arandığı günlerde yayımlanan programında, insan kaçakçılarını yayına telefonla bağlamış ve Filiz’in kaçırılmasına aracı olmayacaklarını açıklayan kaçakçıları seyirciye alkışlatmıştı. Anlı aynı programda “Yunanistan’a kaça götürüyorsunuz?” diye de sormuştu. Bu program dolayısıyla RTÜK, tarihinin en ağır cezası Anlı’nın programı için, ATV’ye verilmişti.

CHP'li ALTIOK ŞİKAYET ETMİŞTİ

CHP İzmir Milletvekili Zeynep Altıok, Anlı’yı programda “İnsan kaçakçılarının propagandasını yapıp suç işledi” diyerek RTÜK’e şikayet etmişti. RTÜK de oy çokluğuyla programa ceza kesmişti.

Anlı, 3 Haziran’daki programında İzmir’de göçmenleri Avrupa’ya kaçıran insan kaçakçılarıyla canlı bağlantı kurmuş ve kaçakçı ile arasında şu diyalog geçmişti.

Programda geçen diyalog şöyle:

Anlı: Siz yasadışı yollardan yurtdışına birilerini götürüyorsunuz anladığım kadarıyla.

– Yardımcı oluyoruz diyelim

Anlı: Tamam öyle diyelim. Bari can yeleklerini takın.

– Müge abla, bir şey söyleyebilir miyim? Şimdi İzmir’de Basmane 1, Çeşme 2, Kuşadası 3. Bu 3 yerde bu işlerin organizasyonu yapılır. Biz, hepimiz birbirimizi tanırız. Bu kişinin (Atalay Filiz) görüntüleri şu anda bütün illegal kesimde dolaşıyor. Yani vatandaştan önce birimiz görse hemen müdahale yapılır.

Anlı: Valla harikasınız ne diyeyim. Yani çok teşekkür ediyorum. Şimdi yaptığınız iş ayrı bir konu, bu ayrı bir konu. Bir şey daha sorabilir miyim? Yunanistan’a geçmek kaç liraydı?

– Botla 600-700 dolardı, düştü. 

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