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RTÜK'te AKP MHP ittifakı bozulmadı

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RTÜK'te AKP MHP ittifakı bozulmadı
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanlığına, AKP eski Milletvekili İlhan Yerlikaya yeniden seçildi.

RTÜK seçimlerine tak aday olarak giren  AKP eski Milletvekili İlhan Yerlikaya MHP RTÜK üyesi Esat Çıblak'ın da desteğiyle yeniden seçildi. MHP RTÜK  Esat Çıplak da yeniden başkanvekilliği görevine seçildi.Böylelikle RTÜK'te AKP MHP ittifakı bozulmadı

2015 yılında ilk kez göreve gelen İlhan Yerlikaya  RTÜK başkanı seçildikten sonra   "AKP ve MHP liderlerinin rızasıyla ve anlaşmasıyla bu sonuç ortaya çıktı" sözleriyle RTÜK'teki AKP MHP ittifakını kamuoyuna duyurmuştu.

İLHAN YERLİKAYA KİMDİR?

1960’ta Konya’da doğan Prof. Dr. İlhan Yerlikaya, Selçuk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünü bitirdi. Yüksek lisansını aynı üniversitede, doktorasını İstanbul Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümünde tamamladı. Adıyaman Besni’de öğretmen, Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğünde uzman yardımcısı olarak görev yaptı. Yardımcı doçent olarak Yüzüncü Yıl Üniversitesinde öğretim üyeliğinin ardından Kırıkkale Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanlığı ve İİBF Dekan Yardımcılığı yaptı. İletişim bilimleri genel gazetecilik alanında doçent ve profesör oldu. Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesinin Kurucu Dekanı olarak görev yaptı. AKP’den Milletvekillği de yapan Yerlikaya 2005 yılında RTÜK üyeliğine seçildi. 2009-2011 yılları arasında RTÜK Başkan Vekilliği daha sonra da başkanlık görevini yürüttü.

 

 

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