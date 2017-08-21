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RTÜK'ten evlilik programları açıklaması

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RTÜK'ten evlilik programları açıklaması
RTÜK İzleme ve Değerlendirme Daire Başkan Yardımcısı Murat Ellialtı, evlilik programlarının yapımcısı olan şirketler görüşüldüğünü ve alınan kararı açıkladı.

Basın İlan Kurumu'nun düzenlediği toplantıda katılımcıların evlilik programları ile ilgili sorusu üzerine Murat Ellialtı, Milliyet'teki bilgilere göre; "Artık evlilik programları olmayacak. Yayıncı kuruluşlar ile görüştük yeni dönemde evlilik programı başka formatta yayınlanacak. Geçen dönem benzeri evlilik programları yapanlara çok ağır cezalar verilecek" dedi.

Olağanüstü Hal (OHAL) kapsamında çıkarılan 690 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile yeni bir düzenlemeye tabi tutulan programların çocukların televizyon izlediği saatlerde yayınlanamayacağına dair kural getirilmişti.

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