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Ruhani: "IŞİD sona erdi"

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Ruhani: "IŞİD sona erdi"
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, devlet televizyonunda terör örgütü IŞİD'in sona erdiğini ilan etti.

Reuters'ın haberine göre  İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, devlet televizyonunun canlı yayınında yaptığı açıklamada, IŞİD'in sonunun geldiğini açıkladı. 

İran Devrim Muhafızları Komutanı Kasım Süleymani de, Devrim Muhafızlarının haber sitesi olan Sepah News'de, 
IŞİD'ın sona erdiğini Hasan Ruhani'ye bildirdiğini söyledi. 

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