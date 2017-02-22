Ruhani'den Müslümanlara çağrı!

Başkent Tahran’da düzenlenen 6. Filistin İntifadası’na Destek Konferansı’nda konuşan Ruhani, Müslümanlar arasında son dönemde artan ihtilafların İsrail rejimi için tarihi bir fırsat oluşturduğunu ifade etti.

Ruhani, “Irak, Suriye, Yemen ve Afganistan’daki çatışmalar, her gün yüzlerce insanı hayattan koparıyor. İslam ülkeleri çatışmaların sonlanması için işbirliği yapacağına birbirlerini suçlamakla uğraşmakta” diye konuştu.



Böylesi bir acı verici durumdan ancak Siyonist İsrail rejiminin karlı çıktığını söyleyen Ruhani, “ Bu projeye karşı komşu ülkeler olarak daha fazla uyanık olmamız gerekiyor ” ifadesini kullandı.



Ruhani, “ Komşular olarak bu kez ve sonsuza dek savaşa ve kardeş ölümüne hayır demenin zamanı gelmedi mi? Tüm enerjimizi buna yönelik kullanmamızın zamanı gelmedi mi?” diye sordu.



İran lideri Ayetullah Ali Hamaney’in açılış konuşmasını yaptığı 6. Filistin İntifadası’na Destek Konferansı’nda, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu yaklaşık 80 ülkeden temsilciler hazır bulundu.